Ariano, Fratelli d'Italia scrive a D'Agostino Quattro problematiche sottoposte all'attenzione del Commissario Prefettizio

"Gentile Commissario Straordinario, a nome del partito di Fratelli d'Italia, rappresentato nel Consiglio Comunale eletto il 26 maggio 2019, dal consigliere Carmine Ruggiero, già presidente della Commissione Assetto del Territorio i sottoscritti, Giuseppe Maraia, Manfredi D’Amato, Vincenzo Del Vecchio e Carmine Ruggiero in rappresentanza del locale circolo di di Fratelli d’Italia di Ariano Irpino si pregiano di sottoporre alla SV le seguenti problematiche già discusse nelle sedute di Consiglio Comunale della precedente consiliatura che richiedono un suo autorevole intervento.

1.Fondi per efficientamento energetico. Con Decreto del Ministero degli Interni del 30 gennaio 2020 sono stati ripartiti i contributi stanziati in applicazione del comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160. Tali contributi vanno destinati ad opere pubbliche in materia di a) efficientamento energetico; b) sviluppo territoriale sostenibile. Al Comune di Ariano Irpino, per ciascuna annualità dal 2020 al 2024, sono destinati 130.000 euro.Nella qualità di Presidente della Commissione consiliare competente, il Consigliere Ruggiero aveva proposto di destinare il contributo del 2019 agli alloggi di edilizia popolare di proprietà comunale di località Viggiano che necessitano di urgenti interventi di manutenzione straordinaria e di interventi per garantire il risparmio energetico. Si tratta di circa 70 appartamenti la cui ultimazione risale al 1990 in ciascuno dei quali occorre sostituire le caldaie ormai vetuste e non più a norma con nuove caldaie a condensazione in grado di inquinare di meno e di ridurre i consumi di gas metano per i residenti. Avendo la Giunta Franza deliberato di destinare il contributo 2019 al Palazzetto dello Sport, Fratelli d'Italia chiede di utilizzare il contributo 2020 per gli alloggi di via Viggiano. Si precisa che i lavori devono iniziare entro il 15 settembre 2020 pena la revoca del finanziamento. 2.Economie da ribasso d'asta lavori di rifacimento stradale di cui alle delibere Giunta Comunale n.342-344-345-346 del 31.12.2018. Il Consiglio Comunale nella seduta del 1 settembre 2019 ha destinato l'importo di euro 196.697,05 alla sistemazione del Parcheggio Calvario. A tal fine per dare concreto seguito alla delibera del Consiglio Comunale, occorre invitare l'Area Tecnica ad adottare i seguenti atti : 1.Adozione e pubblicazione delle determine di approvazione del nuovo quadro economico post gara evidenziando le economie da ribasso d'asta anche a seguito della stipula, già avvenuta, dei 4 contratti di appalto.

2.Richiesta di devoluzione alla Cassa DDPP degli importi derivanti dalle economie dalle strade al Parcheggio Calvario.

3.Redazione progetto esecutivo generale e stralcio nel limite dell'importo di euro 196.697,05 per interventi urgenti di manutenzione straordinaria anche per evitare i numerosi contenziosi da infiltrazioni che hanno causato danni alle automobili parcheggiate.

4.Fondi per impianti sportivi di quartiere. Nella seduta del Consiglio Comunale del 1 settembre 2019, oggetto "Approvazione Schema di Rendiconto di gestione 2018, su proposta degli 11 consiglieri di minoranza, era stato approvato un ordine del giorno che destinava l'Avanzo di Amministrazione in parte all'Amu per acquisto nuovo Bus e in parte per il completamento di alcuni impianti sportivi di quartiere. Le variazioni di bilancio 2019,adottate dalla Giunta Franza e portate all'attenzione del Consiglio Comunale nella seduta del 23 dicembre 2019, non prevedevano l'utilizzo dell'avanzo come deliberato nella seduta del 1 settembre 2019. Fu pertanto convocata una nuova seduta di Consiglio Comunale per il 27 dicembre 2019 inserendo al primo punto all'ordine del giorno l'argomento " Variazione al Piano Annuale e Triennale OOPP 2019/2021".

La ripartizione della spesa adottata dal Consiglio Comunale è la seguente: Impianto sportivo Santa Barbara euro 30.000 Valleluogo euro 30.000 Centro Sociale Martiri euro 30.000 Camporeale area Pip euro 15.000 Cardito Piano di Zona 48 alloggi euro 30.000 Cardito piano di Zona 78 alloggi euro 15.000 per un importo complessivo di euro 150.000. Si sottolinea che sta per essere pubblicato il nuovo Bando " Sport Missione Comune anno 2020" da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo sulla base di una convenzione con l'Anci che prevede finanziamenti a Tasso Zero per gli Enti Locali e ci cui il Comune di Ariano ha già usufruito nel 2017.Si tratta di una occasione da sfruttare e che avrebbe oneri a partire dal Bilancio di Previsione 2021. Si chiede pertanto di conoscere se i progetti individuati dal Consiglio Comunale, nella seduta del 27 dicembre scorso, hanno ottenuto il parere favorevole del Coni."