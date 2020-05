"Buongiorno, cerco aiuto mi sono smarrito"/VIDEO Ariano: Un ospite a sorpresa davanti alla porta di un'abitazione di buon mattino

Si è presentato di buon mattino, a sorpresa davanti alla porta di un'abitazione, chiedendo aiuto. Quasi a bussare e a dire con il suo dolce sguardo: "Scusate, mi sono smarrito."

E così un abitante di Rione Cardito, Michele Dotolo noto commerciante ha svegliato la sua famiglia e si è subito prodigato, insieme a loro per metterlo al riparo e rifocillarlo. Ha un piede ferito ed è affamato.

"Sono un mattiniero, che ama la campagna, la natura e il lavoro nei campi. Me lo sono ritrovato all'improvviso, come una persona smarrita, disorientata e in cerca di aiuto davanti alla nostra abitazione. Ora è qui e chiunque lo sta cercando o non si sia accorto delle sua scomparsa può contattarci per riportarlo a casa."

Una colazione insolita questa mattina per Michele e famiglia con un ospite a sorpresa, molto docile. Non ci resta che augurarvi una buona giornata...