Le proposte di Forza Italia per la fase due ad Ariano La delegazione azzurra ha incontrato la commissaria straordinaria Silvana D'Agostino

La Commissaria Straordinaria del Comune di Ariano Irpino Silvana D’Agostino ha ricevuto nella sala consiliare del Municipio in piazza Plebiscito la delegazione di Forza Italia composta da Domenico Gambacorta, Emerico Maria Mazza e Giovannantonio Puopolo. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le proposte programmatiche e le soluzioni indicate da Forza Italia per affrontare la Fase Due. Meno tasse per famiglie e imprese. Accelerazione per i lavori in corso o da appaltare. Richieste di finanziamento per nuove opere per rimettere in moto l’economia locale.

Inotlre nel documento si chiedono le agevolazioni tributarie utili alle piccole e medie imprese sia artigianali che commerciali. L'Immediata consegna dei lavori di rifacimento stradale e l'accelerazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale. Ta i punti del documento anche la immediata consegna dei lavori, finanziati dalla Regione Campania ex Arcadis nell'anno 2012, relativi alla condotta fognaria Cardito - Carcere – Serra - Santa Barbara – Grignano – Torreamando - Ariano Sud e realizzazione nuovo depuratore comunale. I lavori lungo la ex SS 90 vanno avviati subito per non intralciare il traffico lungo l'arteria. Vanno definiti gli espropri dell'area relativa al depuratore.

Avviare gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori della condotta fognaria Bivio Villanova - Cerreto, finanziati con le Compensazioni Ambientali 2008, anche per evitare revoche da parte della Regione Campania in caso di ritardi. Riprendere i contatti con SOGESID per la consegna dei progetti esecutivi riguardanti il ciclo delle acque per impoorto totale di euro 6.480.000. Appaltare i lavori relativi alla rete idrica in località Difesa Grande, riprendere i contatti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Pari Opportunità, per gli interventi di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

Ariano Irpino è beneficiaria da febbraio 2018 di un finanziamento di euro 2.000.000 per il rione Cardito. Infine, appaltare e avviare i lavori per asilo nido in località Orneta.