Marzano, il sindaco: sono positivo al test per il Coronavirus Il sindaco e' in autoisolamento

E' risultato positivo al test rapido per il Coronavirus il sindaco di Marzano di Nola, Francesco Addeo. Il primo cittadino ha comunicato ai suoi concittadini di essersi sottoposto al test nel comune di Scampitella. Dopo il risultato è per ulteriore verifica Addeo e' stato sottoposto al tampone orofaringeo. Il risultato e' atteso entro tre giorni. Intanto Addeo ha deciso di sistemarsi in autoisolamento in una casa in campagna.