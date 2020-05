Esce con i cani e incontra un riccio e un tasso in centro Il generoso salvataggio di Giovanna Romagnuolo

Un tasso davanti alla villa e un riccio a spasso nel silenzio del tricolle. E c'è chi ha avvistato anche una faina. Una scena che non è passata inosservata nonostante le strade deserte in questo periodo di emergenza Covid-19.

A fare la scoperta Giovanna Romagnuolo amica degli animali e autrice di diversi salvataggi in città grazie alla sua amorevole attenzione verso di loro. E così la volontaria di via Marconi, dopo aver notato il riccio, in pericolo, passeggiare tranquillamente davanti ad un negozio, l'ho ha prelevato e me e messo al riparo.

"Temevo che potesse essere travolto da qualche auto. Ero di ritorno da una passeggiata con i miei cagnetti. Mi sono ritrovata con una palla si spine in braccio. Ora è in campagna felicemente al sicuro." Un altro riccio, era stato notato e segnalato nei giorni scorsi sempre in città da Fulvio Cafararo.