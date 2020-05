Isola ecologica strapiena e perdita di acqua sulla strada Ariano Irpino, ecco come si presenta località Santa Barbara

Un'isola ecologica strapiena, un accumulo di rifiuti non differenziati e una mancata raccolta da giorni, non si sa per quale motivo. Impossibile accedere all'interno. E' lo spettacolo indecoroso non di certo per colpa dei residenti, di contrada Santa Barbara ad Ariano Irpino. E come se non bastasse, lungo la strada che porta alla chiesa vi è una perdita di acqua, ripetutamente segnalata all'Alto Calore. Uno spreco che dura da tempo e nessuna risposta finora da parte della società. Viene rivolto un appello al Comune affinchè possa intervenire per sollecitare l'ente a risolvere il problema. Sempre all'altezza del bivio della contrada, lungo la statale 90 delle Puglie, in piena curva, i resti di un grosso albero tagliato a pezzi dopo la caduta causa vento e lasciati in una cunetta in maniera sprovveduta e pericolosa, tanto da ostruire la visibilità agli automobilisti in transito.