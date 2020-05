Ariano. E questi sacchi di rifiuti cosa ci fanno qui? Ennesimo scempio in centro. Ecco via Annunziata

Una passeggiata lungo via Annunziata, la strada nota a tutti, d'estate soprattutto, quale percoso tra vicoli ed arte, ed ecco la sorpresa.

E' stato un abitante del luogo, Fulvio Cafararo, attento osservatore e amante della sua città, a segnalare questo scempio. Sacchi neri ammassati sotto l'edicola della madonnina. Un deposito insolito e di pessimo gusto.

Due giorni fa in via Covotti, zona Parco Pallottini, fatto ancora più grave, c'è chi ha abbandonato a terra, accanto ad un contenitore, un pacco alimentare che era stato consegnato a qualche famiglia evidentemente non proprio bisognosa.

Altri sacchi di rifiuti sparsi erano comparsi sempre ieri lungo via Marconi. Episodi di inciviltà, intollerabili soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Per non parlare di chi abbandona a terra, lungo le strade, guanti e mascherine.