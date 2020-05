"Ora basta, il popolo di Ariano, merita rispetto" Scende in campo il commando ultras Ariano

"Finora abbiamo avuto l’umiltà di non proferire parola ma, dinanzi a cotante discriminazioni, ingiurie e beceri campanilismi non possiamo più tacere! Il nostro amato Tricolle, una delle città più colpite dal Coronavirus, è da mesi al centro di molti dibattiti nazionali e locali." A scendere in campo è ora il commando ultras Ariano.

"Noi Arianesi siamo stati tacciati di carenza di senso civico, di non rispettare le restrizioni imposte dal governo, di essere gli untori della Campania ed oggi addirittura accusati di aver partecipato ad eventi svolti giorni prima che la città fosse dichiarata “zona rossa” o fossero imposte le misure di lockdown dal governo centrale.

Basta!!! La Città di Ariano Irpino, il suo corretto popolo meritano rispetto! Quel rispetto che manca da parte di chi amministra, da parte di chi prende le decisioni, capaci soltanto di riempirsi la bocca di false parole o scrivere post sui social credendo di poter buttare il fumo negli occhi ad onesti cittadini che tuttora piangono con dignità delle decine di vittime causate dal Covid-19.

Il nostro senso di responsabilità ci ha resi capaci di evitare una catastrofe sanitaria. Che non si dica il contrario!!! A testa alta arianesi!"