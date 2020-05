Covid-19. Screening ad Ariano: è il giorno dei risultati Stamane il report di De luca in video conferenza

E’ questione di ore ormai. Oggi alle 11.00 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca illustrerà in video conferenza i dati relativi allo screening effettuato ad Ariano Irpino. E non mancano le polemiche da parte di cittadini e medici di famiglia, indignati per non essere stati messi al corrente della situazione sanitaria.

"Apprenderemo i dati dalla stampa, come se fossero preferenze di una consultazione elettorale." De Luca intanto è fiducioso ritenendo che ad Ariano ogni focolaio sia da ritenersi spento. E in attesa dei risultati, il Frangipane, che oggi conta solo 8 pazienti Covid è pronto ad affrontare ogni eventuale situazione di emergenza.

Città da una settimana ormai con il fiato sospeso, da quando sabato scorso erano stati effettuati i primi prelievi nei vari seggi elettorali e successivamente nel centro fieristico di località Casone e a domicilio. In molti si sarebbero aspettati tempi più celeri e soprattutto una conferenza stampa da parte di organo sanitario e non politico.