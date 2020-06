Il Comune risponde all'appello di Ottopagine: tronchi rimossi Quando l'informazione contribuisce a risolvere i problemi

Una pattuglia della Polizia Municipale sul posto con i marescialli Fabrizio Coppola e Alessandro Rossi e una ditta incaricata dal Comune per la rimozione di tronchi e rami sporgenti in piena curva lungo la statale 90 delle Puglie in località Santa Barbara. Erano ammassati lì da alcuni mesi, dopo la caduta di un grosso albero a causa del maltempo. Un pericolo sia per gli automobilisti che per ciclisti e pedoni.

"Quei tronchi in piena curva possono provocare una tragedia" Appello urgente all'area tecnica del Comune di Ariano Irpino, avevamo titolato lo scorso lunedì 1 giugno.

Ecco l'articolo e il video precedente https://www.ottopagine.it/av/daicomuni/219980/quei-tronchi-in-piena-curva-possono-provocare-una-tragedia.shtml

Oggi a distanza da quella data, l'intervento disposto dal dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano da noi sollecitato attraverso il tecnico incaricato Nicola Pratola. Da oggi un pericolo in meno lungo la statale 90 delle Puglie.