"Patto civico per Ariano": la politica a colpi di manifesti Primi messaggi sulle cantonate della città in vista delle prossime elezioni

"Ami la tua città? Partecipa. Facciamo un patto. Un patto fra cittadini, Ariano c'è." E' il contenuto dei manifesti anonimi ma non troppo, con in testa lo slogan "Patto civico per Ariano", comparsi sulle mura della città. La politica che non ci mette la faccia e si nasconde attraverso messaggi e manifesti.

Una sorta di sodalizio di cui farebbero parte personaggi della società civile, del commercio locale, delle amministrazioni precedenti tra cui un assessore. E' la seconda apparizione di manifesti in città dopo le fine del Governo Franza.

Ariano: "Ignorati, isolati, incazzati. Off wite, off the map." Era stato il contenuto dal mittente imprecisato, sempre a sfondo politico, di altre tre manifesti affissi sulle cantonate della città, mura di abitazioni, portoni, serrande e pensiline a firma anonima, lo scorso mese di gennaio. Tutti nelle vicinanze della villa comunale.

Oggi un nuovo messaggio, che riaccende la curiosità intorno alla prossima campagna elettorale ormai alle porte, dopo un periodo decisamente spento legato agli effetti della Pandemia che in qualche modo ha bloccato incontri, schemi e tattiche tra le varie forze politiche.