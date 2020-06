Nuova perdita di acqua ad Ariano: non se ne può più Scoppia nuovamente la condotta lungo viale tigli

Scoppia nuovamente la condotta lungo viale tigli nei pressi dell'ingresso principale dello stadio Silvio Renzulli. E' l'ennesimo guasto su questo tratto di strada, ridotto a groviera e ormai impercorribile.

L'acqua fuoriesce dall'asfalto e dai tombini. Le grate sono quasi tutte otturate sia in questa zona che in altri punti della città a causa della mancata manutenzione. E' uno dei tratti rimasti ancora privi dell'asfalto insieme a via Giacomo Matteotti interessata da lavori di scavo.

Si tratta dell'ennesima perdita che va ad aggiungersi a contrada Santa Barbara, Creta, Frolice e a tante altre dimenticate.

E' dal mese di agosto, che viene sollecitato un intervento davanti all'ingresso di un'abitazione, nel centro storico di Ariano Irpino. Precisamente in un vicoletto di via Capezzuti, al civico 3. Il problema è stato più volte segnalato, ma nessuno si è degnato finora di recarsi sul posto. Mancano due mesi ad un anno, da quando è cominciato tutto. L'acqua continua ad uscire e non è dato sapere chi dovrà intervenire, almeno per valutare competenze e cause. Giriamo la segnalazione all'Alto Calore e all'Area tecnica del Comune affinchè si possa risolvere questa situazione al più presto.