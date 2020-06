Obitorio chiuso: due ore di attesa per vestire un defunto Accade ad Ariano Irpino

Paziente muore in ospedale e le onoranze funebri non possono provvedere alla vestizione perchè l'obitorio è chiuso. "Non abbiamo personale - è stato riferito agli operatori, gli addetti sono in ferie o in malattia".

Dalle 7.30 hanno dovuto attendere ben due ore per svolgere l'operazione. E' stato necessario far intervenire un dipendente in malattia, da casa per aprire la struttura. Nessuno, neppure dalla portineria è stato in grado di risolvere il problema.

Sala morgue che come denunciato nei mesi scorsi dall'ex assessore comunale alla protezione civile Nicolino Iacobacci necessita di essere ampliata e resa più confortevole. Si è assistito spesso alla presenza di più salme nella stessa camera angusta. Ma questo è un altro aspetto sul quale sembra che l'Asl abbia messo in atto un progetto per ridisegnare la struttura. E speriamo che avvenga al più presto.

Sta di fatto che quanto accaduto stamane è sicuramente irrispettoso per la persona defunta, i suoi familiari e gli stessi operatori dell'impresa di onoranze funebri intervenuti.

Il chiarimento della direzione sanitaria: "Non vi è stato alcun ritardo, vi sono procedure tecniche e organizzative legate all'emergenza Covid-19 che richiedono una loro tempistica. Nulla di diverso dalle attese davanti ad un ufficio o altra struttura pubblica. Per quanto riguarda il rifacimento della struttura i lavori sono già appaltati e in attesa di essere eseguiti dopo questo periodo di stop emergenziale."