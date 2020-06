Volontariato in lutto ad Ariano per la scomparsa di Mariella Punto di forza della croce rossa, da sempre impegnata al fianco di ammalati e bisognosi

Una vita, seppur breve spesa da sempre per gli altri, ammalati, diversamente abili e bisognosi. Sempre pronta ad aiutare tutti, indistintamente con la sua simpatia sempre a portata di mano. Una donna dal cuore grande, generosissima e carica di energie. Sempre positiva e di buon umore anche nei momenti più bui. Volontaria ed infermiera modello, da anni particolarmente legata alla Croce Rossa Italiana. Una reginetta del suo rione, punto di riferimento di tante famiglie e anziani. Ha cucito e realizzato per loro mascherine a mano durante l'emergenza Covid-19 e ha portato aiuti in silenzio a persone in difficoltà.

Una notizia che ha rattristato profondamente l'intera parrocchia di Santa Maria dei Martiri, guidata da don Costantino Pratola.

In lutto la Croce Rossa comitato di Ariano Irpino è in lutto. "La malattia se l'è portata via. Mariella da molti anni svolgeva l’importante ruolo di infermiera. Ricordiamo la sua generosa opera di volontaria - afferma - il Presidente Francesco Paolo De Gruttola - la sua grande dignità, il suo coraggio nell'affrontare le difficoltà senza perdere le speranze. Un vera donna. Per tutti noi e per Ariano, una grande perdita. Mariella non c'è più, ma il suo ricordo rimarrà per sempre nei nostri cuori". De Gruttola insieme a tutti i volontari esprimono vicinanza e sentito cordoglio ai familiari.

Lascia la madre Rosanna e il fratello Vincenzo. I funerali domani giovedì 18 giugno alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri. Tutte le associazioni di volontariato della città, esprimono vicinanza alla famiglia di Mariella e alla Croce Rossa.