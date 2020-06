Il Vescovo omaggia il Commissario, custode di Ariano Sergio Melillo consegna una targa a Silvana D'Agostino in segno di vicinanza all'intera città

"Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se il Signore non custodisce la città, invano veglia il custode." Richiamando il salmo 126 di Salomone della sacra bibbia dal canto delle ascensioni, il Vescovo Sergio Melillo ha omaggiato di una meravigliosa maiolica arianese raffigurante la basilica cattedrale il commissario straordinario Silvana D'Agostino.

E' un riconoscimento al suo instancabile impegno mostrato al fianco degli arianesi sin dal primo momento della pandemia. Un lavoro non facile cominciato subito dopo il suo insediamento a palazzo di città e che ha visto proprio Ariano in poco tempo piombare in una difficile, delicata e triste situazione di emergenza. Nelle vesti di custode della città, proprio come nel salmo di Salomone, affiancata dal Vescovo Sergio Melillo non ha mai perso la speranza e la fiducia, nel proteggere Ariano, insieme alla stessa chiesa. "Attraverso questa targa consegnata al commissario - ha detto Melillo - intendiamo omaggiare l'intera città.

A leggere la motivazione il vicario Monsignor Antonio Blundo: "Con stima e gratitudine per l'impegno profuso a favore della comunità cittadina, tra le difficoltà della pandemia del Covid-19."

Un dono ricevuto tra gli applausi e la commozione: "Non me lo aspettavo - ha detto il commissario - sono commossa, non me lo aspettavo, non mi stancherà mai di elogiare in ogni luogo, il popolo arianese, il suo coraggio, la determinazione e il grande senso di responsabilità che ha mostrato in un momento così difficile. Mi sento una di voi."