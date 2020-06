Fede e devozione popolare intorno ai crocifissi di Ariano L'angolo della memoria

Da via del Riscatto a via Tranesi, passando per vicoletti, rioni e contrade. Sono tante le edicole votive e i crocifissi sparsi lungo le strade. La foto ritrovata tra i ricordi dei nonni da Ilenia Marano si riferisce al crocifisso anni fa restauraro lungo la "Carnale" a ridosso della Basilica Cattedrale. E' tra i più belli della città. Volti di donne e uomini d'altri tempi che non ci sono più ma che hanno reso grandi quei luoghi. Ogni edicola, ogni cappella o crocifisso ha una sua storia da raccontare, spesso familiare, legata a grazie ricevute. Un percorso bello e ricco di emozioni. Luoghi della memoria che racchiudono un legame antico, una grande devozione popolare nel ricordo della passione e morte di Cristo e di un Ariano che fu.