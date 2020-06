"Ogni volta che mi reco in ospedale è un calvario per me" La lettera di un disabile paraplegico a Ottopagine

"Sono disabile paraplegico da molti anni, cardiopatico ischemico. Spesso mi reco in ospedale per visite ed esami diagnostici. E ogni volta per me è un dramma."

A scriverci con il suo garbo e umiltà di sempre è Giovanni Cardinale di Ariano Irpino. "Mi è capitato anche di non poter effettuare una visita e l'esame perche impossibilitato a mettermi sui lettini. Devo ringraziare e colgo l'occasione per farlo attraverso ottopagime, un amico dai tempi della scuola, Gerardo Grasso che lavora in ospedale. Quasi sempre è lui insieme a mia moglie che mi sollevano di peso e mi adagiano sul lettino di turno."

Giovanni rivolge un appello direttamente al direttore sanitario dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane Angelo Frieri e al direttore generale dell'Asl di Avellino Maria Morgante affinchè si possa dotare la struttura di un sollevatore per disabili sia negli ambulatori che nel reparto Tac ed Rx.

"Sicuramente noi disabili gliene saremo grati, anche perchè non crediamo di chiedere così tanto, ma soltanto un pò più di attenzione."

E chissà che magari anche attraverso la lodevole iniziativa di solidarietà della piattaforma GoFundMe portata avanti da Donato Genua e Francesco Fodarella, i quali hanno promosso un’attività di crowdfunding con il coinvolgimento di aziende del territorio e semplici cittadini, si possa in qualche modo venire incontro a questa richiesta di aiuto. Ma facciamolo preso senza esitazione. E' davvero una richiesta che merita ascolto.