Ariano, sostituzione condotta, lunedì niente acqua. Ecco dove Il comune avvisa la popolazione

l Comune di Ariano Irpino ha ricevuto una nota dall’Alto Calore Servizi a mezzo posta elettronica certificata.

"A causa di improcrastinabili lavori di sostituzione della condotta distributrice 150 Via Sant'Antonio Martiri, l’erogazione idrica è sospesa nelle seguenti zone di Ariano Irpino: "Via Vitale, via San Leonardo, Rione Valle, Corso Vittorio Emanuele, via Sant'Antonio e via Giacomo Matteotti.