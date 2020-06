Lo scempio di Torreamando e le telecamere che non funzionano Ariano, isole ecologiche sempre più nel degrado. E i colpevoli restano impuniti

Non c'è due senza tre. Dopo Cimitero e Stratola ecco Torreamando. Lo scempio rifiuti continua ad Ariano Irpino. L'isola ecologica riservata ai residenti di località Manna, viene puntualmente presa di mira da persone incivili, soprattutto nei fine settimana. C'è chi giunge anche dai comuni limitrofi come accade sull'altro versante, a tutte le ore del giorno. E il tutto avviene sotto l'occhio della telecamera, che potrebbe essere di grande utilità per denunciare gli incivili ma che invece non lo sarà mai. Motivo? Non è funzionante. E non serve a nulla nascondere la verità. Risultato? Ognuno fa il bello e il cattivo tempo, di giorno e di notte. Le immagini in questo video allegato all'articolo parlano da sole. Cassonetti esterni per la raccolta della carta vuoti e cancello della struttura sbarrato da cumuli di rifiuti di ogni genere tra rane che cantano nel vicino carpino e menefreghismo più totale.