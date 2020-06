Aree interne nella morsa della povertà Preoccupa l'ultimo report della Caritas ad Ariano, Ricordato il grande impegno di Sergio Albanese

E’ un quadro decisamente allarmante quello tracciato dal direttore della Caritas diocesana don Rosario Paoletti. La povertà nelle aree interne è in aumento. Una situazione già precaria e resa ancora più difficile dalla pandemia. Lo testimoniano questi numeri.

1040 utenti nella diocesi di Ariano Irpino- Lacedonia, a cui bisogna aggiungere le parrocchie che non hanno una caritas organizzata, ma che comunque offrono aiuti alle famiglie. Un incremento pari al 48% ad Ariano. Ben 500 gli utenti da febbraio 2020 solo nella città del tricolle. Una situazione preoccupante e destinata purtroppo a peggiorare a seguito della pandemia. Interventi che riguardano consegna di generi alimentari, pagamento di utenze, assistenza psicologica e sanitaria.

Caritas e associazioni di volontariato sono in prima linea. Un pensiero particolare Paoletti, lo ha rivolto ad un volontario dal cuore buono Sergio Albanese, cuore pulsante del centro di ascolto la barca, da sempre in prima linea, attraverso anche opere silenziose al fianco degli ultimi, prima vittima purtroppo del coronavirus ad Ariano Irpino, venuto a mancare affetto di tutti nel marzo scorso. Era lui che attraverso il telefono amico aveva portato alla luce tante situazioni difficili. Un impegno che proseguerirà oggi in sua memoria.