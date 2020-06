"Guardiamo avanti con fiducia, speranza e determinazione" Primi turisti in visita ad Ariano e nella chiesa di San Pietro Apostolo un evento da incorniciare

Nella chiesa di San Pietro Apostolo un evento straordinario mai come in questo momento dal significato particolare. 50 anni di matrimonio per Giacomo De Laurentis e Flora Ferraro.

"E' una gioia immensa, arrivarci non è facile ma grazie a Dio siamo qui, con le nostre forze. Abbiamo voluto festeggiare questo traguardo, anche per lanciare un messaggio incoraggiante, di speranza, alle nuove generazioni. Bisogna solo capirsi nella vita e soprattutto in questo momento così difficile, grardare aventi con fiducia, speranza e determinazione."

Ma quella di ieri è stata una domenica davvero distensiva per la città del tricolle. Dalla Puglia, Lazio e varie città campane in visita Ariano, per ammirare le bellezze del territorio e gustare le specialità locali. Un primo assaggio di turismo che lascia ben sperare.

"E' una città meravigliosa che merita di essere visitata, con i suoi monumenti, le eccellenze e tipicità locali. Sappiamo che ha sofferto tanto e ora anche noi turisti affezionatissimi saremo ancora più innamorati di questo territorio bellissimo."

Una città in ordine, fatta eccezione dei rifiuti laciati a terra nella villa comunale, in piazza Mazzini e lungo le strade del centro dagli incivili del sabato sera, che continuano a restare impuniti. Scene che non sono sfuggite agli occhi dei visitatori.