Coronavirus, caso sospetto in Irpinia: donna positiva al test Torna l'incubo Covid in provincia di Avellino. Il caso segnalato a Casalbore

Coronavirus, caso sospetto in Irpinia.Torna l'incubo Covid-19 a Casalbore. Lo rende noto il sindaco Raffaele Fabiano che comunica sul portale on line del comune: "Il medico curante ha comunicato l'esito positivo del test sierologico al quale si è sottoposta una nostra concittadina. Il test ha evidenziato un valore IgM superiore a quello minimo stabilito facendo, quindi, avviare tutte le procedure del caso. Il Sindaco, come sempre fatto finora, ha immediatamente predisposto il provvedimento di isolamento obbligatorio domiciliare per il nucleo familiare. Allo stato attuale non vi sono motivi di preoccupazione in quanto la signora è totalmente asintomatica ed è in attesa di essere sottoposta, dall'ASL competente, al tampone di conferma. Sarà cura dell'Amministrazione aggiornare i cittadini sullo sviluppo della questione".

Solo ieri l'Asl aveva divulgato i dati complessivi dei comuni covid free. In Irpinia risultano 484 le persone dichiarate guarite su 550 persone risultate positive al Covid 19, mentre su 69 comuni sono 65 i comuni ormai considerati COVID free.

Secondo i dati dell'azienda sanitaria su 550 persone risultate positive al Covid dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 484 le persone dichiarate guarite, 60 le persone decedute, 1 paziente ospedalizzato, 5 le persone a domicilio in attesa di dichiarazione di guarigione.

Inoltre, l'azienda sanitaria locale diretta da Maria Morgante aveva precisato che, delle 63 persone risultate positive al tampone naso-faringeo, a seguito dello screening sierologico disposto dalla Regione Campania nel comune di Ariano Irpino, 60 sono guarite (doppio tampone negativo), 3 sono in attesa di dichiarazione di guarigione.