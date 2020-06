Gattini giù da ponte: un salvataggio rocambolesco Una storia davvero commovente ad Ariano

Quando si dice il richiamo della foresta che poi è quello del sangue e della specie che lotta per la sopravvivenza. È andata così anche a un gattino abbandonato, rimasto per qualche giorno solitario tra i rovi di un dirupo sotto il ponte della panoramica, mentre la coppia di sorelline era riuscita miracolosamente a salvarsi. E proprio il miagolio delle due ha consentito a Giulia e Isabella di recuperare quel micino che altrimenti sarebbe divenuto pasto delle belve selvatiche. Per fortuna la salvezza è arrivata pure per lui attraverso quei versi striduli delle sorelline che lo hanno richiamato. A tirarlo fuori dal groviglio di spine, arbusti ed erbacce, è stata Giulia De Simone. Sanguinante alle mani, ma contenta di essere riuscita nell'impresa dopo essersi lanciata tra le spine.

Ora è in salvo. E il ricongiungimento felino ha commosso davvero tutti, il capitano del carabinieri Annalisa Pomidoro, è stata lei la prima ad intervenire lunedì scorso in quella scarpata situata di fronte dalla caserma, Liliana e Anna che hanno recuperato la seconda e i Vigili del Fuoco del locale distaccamento, per due giorni consecutivi sul posto, abituati a intervenire su scene di sciagure, che grazie ad Enza e Luigi hanno anche garantito qualche ora di permanenza nella loro sede ad una delle due sorelline.

Storia dunque a lieto fine dopo un avvio davvero sventurato. E la gioia di vedere ora giocare serenamente, senza più ostacoli e paure, su un divano, tutti e tre, Lisa, Spina e Gianni, a casa di Giulia è davvero incontenibile.