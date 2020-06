Iuorio lascia il Movimento 5 Stelle: la politica è ben altro "Il mio impegno per una politica diversa, lontana dalle becere logiche di partito"

"Carissimi, dopo un breve ma intenso percorso all'interno del Movimento 5 stelle la mia esperienza finisce qui. Ciò che proseguirà sotto gli stessi valori ed ideali è il mio impegno per una politica diversa, lontana dalle becere logiche di partito, vissuta come un servizio civile e non come carriera personale." E' quanto afferma in una nota l'ex candidato a sindaco e vice presidente del consiglio comunale Mario Iuorio.

"È stata una bella sfida con un risultato davvero inaspettato (lista con maggior numero di voti,due consiglieri espressi, il voto disgiunto più alto dal 1995).

Purtroppo si è tentato di raddrizzare la rotta che stava facendo perdere di vista il faro della speranza di un cambiamento epocale.

Vi lascio con l'idea che il nostro ex gruppo possa identificarsi ancora in quel lavoro fatto durante i mesi passati, perchè sono le nostre azioni quotidiane a dare valore a ciò che siamo e saremo, non le etichette o simboli di partiti. 2910 volte grazie."

Iuorio, era rimasto turbato nei giorni corsi dalla parole pronunciate dal deputato arianese Generoso Mariaia all'indomani della celebrazione religiosa tenutasi all'Arena Mennea. Deve essere stata anche questa una delle cause scatenanti che hanno spinto il noto professionista arianese a sancire il divorzio con lo stesso Maraia e il movimento.