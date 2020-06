Ariano, cede di nuovo l'asfalto nei pressi dell'ospedale Corso Vittorio Emanuele: strada di nuovo transennata

Un nuovo cedimento della strada tra la fine di Corso Vittorio Emanuele e l'inizio di via Maddalena ad Ariano Irpino. E' successo ancora una volta. Una storia che va avanti da sei anni ormai.

Non si fa in tempo ad eseguire lavori di ripristino che la situazione torna pian piano al punto di partenza. Negli anni scorsi i tecnici del Comune si erano calati nei tombini, ad una profondità di quattro metri per verificare lo stato delle condotte idriche. A distanza di pochi giorni un nuovo cedimento, nella stessa zona già interessata dalla voragine precedente. Nei pressi dell'ospedale affondò nell'asfalto persino un pullman dell'Air, per fortuna senza gravi conseguenze. E poi ancora un'auto. Ora la zona in questione è stata transennata. "Ho paura di avvicinarmi - ci dice una donna, affacciata alla ringhiera di una palazzina, speriamo che si risolva presto e che non accada come negli anni scorsi quando le transenne rimasero in eterno."

Si tratta di una strada importante che non può essere assolutamente abbandonata a se stessa essendo l'unica via di accesso da questo versante al vicino pronto soccorso del Frangipane. Il Comune è intervenuto tempestivamente transennando il punto interessato dal cedimento. Lunedì prossimo su disposizione del commissario straordinario Silvana D'Agostino è previsto l'intervento di scavo e messa in sicurezza.