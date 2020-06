La Polizia Municipale riparte da Gerardo Schiavo ad Ariano Ariano, conferimento incarico posizione organizzativa per il servizio di vigilanza

Con 36 anni di servizio e un'esperienza maturata sul campo nel settore della protezione civile il maggiore Gerardo Schiavo da oggi con decreto ufficiale del commissario straordinario del comune di Ariano Irpino, Silvana D'Agostino ha assunto l'incarico di comandante della polizia municipale. Succede al tenente colonnello Mario Cirillo in pensione dallo scorso 30 maggio.

Schiavo è risultato essere l'unico in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari per l'attribuzione della relativa posizione organizzativa, oltre ad essere l'unico ad aver manifestato la disponibilità a ricoprire l'importante e delicato incarico.

Laurea in lingua e letterature straniere, scienze dell'amministrazione, organizzazione e giurisprudenza. Agente di pubblica sicurezza, in servizio presso la polizia locale, inquadrato nella categoria D, ricoprirà l'incarico, per il periodo di 12 mesi salvo ogni facoltà di revoca disciplinata dal regolamento. E' risultato idoneo all'incarico ed alla funzione di comandante della polizia locale, garantendo cosi l'ente sotto il profilo della qualificazione professionale nonché della competenza e conoscenza della materia, delle capacità e delle attitudini rispetto alla posizione organizzativa che si intende coprire.

In caso di assenza od impedimento il comandante viene sostituito dal capitano Raimondo Vitillo, nelle funzioni di polizia locale.

Schiavo, che è stato attivamente impegnato nell'attività di screening legata al Covid-19 al fianco del commissario straordinario Silvana D'Agostino, si è già attivato proprio nel giorno del suo incarico per organizzare insieme alla struttura commissariale e all'area tecnica comunale un'attività di bonifica della villa comunale, patrimonio importante della città e luogo molto gettonato soprattutto da turisti della domenica provenienti anche da fuori regione.