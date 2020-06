Scippo silenzioso dei servizi ad Ariano con la scusa del Covid Cittadinanzattiva: "Apriamo gli occhi"

E' risaputo che in Italia il provvisorio diventa quasi sempre definitivo. Ma a volte esistono anche manovre strane, mirate e a mo di scippo o di sfida. Come il disegno in atto da tempo di trasferire quanti più uffici possibili da Ariano a Grottaminarda. A favorire tutto ciò è la mancanza di una politica locale attiva, impegnata negli ultimi anni a fare riunioni inconcludenti, spesso litigiose, noiose, interlocutorie e a non produrre nulla di concreto per la città. Un disegno che si sta concretizzando all'insaputa di tutti, o meglio quasi tutti.

E' Cittadinanzattiva a denunciare a chiare lettere l'immotivata chiusura degli uffici amministrativi Sidiga nella sede, è pur vero fatiscente di via Nazionale.

"Durante la fase acuta del Covi-19 - si legge nella nota indirizzata al direttore Sidigas e al commissario prefettizio Silvana D'Agostino - la Sidigas ha chiuso gli uffi amministrativi nel comune di Ariano Irpino ubicati alla via Nazionale 1 invitando con un volantino affisso sulla serranda agli utenti a recarsi presso gli uffici di Grottaminarda. Superata la suddetta emergenza i cittadini utenti ritenevano che la sede di Ariano avrebbe ripreso a funzionare nel medesimo ufficio, apparentemente ripristinato e reso agibile o in un'area idonea sede. Viene riferito invece che la sede di Grottaminarda anch'essa al momento con un solo accesso, utilizzato sia per entrare che per uscire, resterà aperta tutti i giorni per soddisfare anche le esigenze degli utenti, prima serviti dall'ufficio di Ariano. Sicuri che la Sidigas per ovvie motivazioni commerciali non ha ipotizzato la definitiva chiusura dell'ufficio di Ariano, utilizzato oltre che dagli arianesi, anche da tutti i cittadini del versante nord-est della provincia, si chiede di comunicare quando e dove sarà riaperta la sede nel comune di Ariano. Al commissario si chiede di valutare la situazione ed esperire ogni utile interessamento al fine di ottenere la riapertura di idonei uffici per evitare disagi ai cittadini."

Ma attenzione, perché non è finita qui. In silenzio e approfittando sempre dell'emergenza Covid, nonostante Ariano sia ora la città più sicura d'Europa, vi è in atto un'altro tentativo di scippo, quello di trasferire a Grottaminarda con la complicità di qualcuno, la sede Asl dell'igiene mentale. Qualcuno apra gli occhi e abbandoni le riunioni pre elettorali.