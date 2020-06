Ariano, asfalto bucato nei pressi dello stadio Renzulli Aumentano le transenne in città

Ariano, asfalto bucato in centro e sampietrini sconnessi. Un nuovo anomalo cedimento questa volta lungo viale tigli alle spalle della tribuna centrale dello stadio Silvio Renzulli. E' già intervenuto l'ufficio tecnico comunale per transennare la zona. E sempre in centro, sampietrini nuovamente sconnessi e un tombino fognario in dissesto a pochi passi dal Municipio. Intanto sono ripresi i lavori di riqualificazione di Rione San Pietro con l'abbattimento di alberi pericolanti. Operai all'opera anche lungo corso Vittorio Emanuele dove vi è stato nei giorni scorsi un ennesimo avvallamento della sede stradale. Resta ancora chiusa al traffico via Giacomo Matteotti. La speranza è che la realizzazione dei sottoservizi possa essere ultimata al più presto in modo da procedere alla posa dell'asfalto qui come in via Lusi, diventata impercorribile e ad alto rischio per residenti e pedoni.