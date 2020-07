Operai nel tunnel sotterraneo dopo l'avvallamento della strada Verifiche e manutenzione ad Ariano tra Corso Vittorio Emanuele e via Maddalena

Operai nel tunnel sotterraneo dopo l'avvallamento della strada tra Corso Vittorio Emanuele e via Maddalena ad Ariano Irpino. Un intervento meticoloso e non facile. L'impresa incaricata dal Comune sta intervenendo direttamente al di sotto della sede stradale interessata dall'ennesimo cedimento. Dopo essersi calati nei tombini gli operai stanno procedendo alla verifica e manutenzione del sistema fognario e acque bianche attraversando il tubo armaco. Un intervento messo in atto tempestivamente dal commissario straordinario Silvana D'Agostino, tenuto conto della vicinanza dell'ospedale Frangipane e che si protrarrà per qualche giorno. A seguire i lavori con la massima attenzione il tecnico comunale Nicola Pratola calatosi egli stesso nel tunnel. Viabilità garantita per i mezzi di soccorso. Traffico disciplinato come sempre in maniera attenta dai volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile.