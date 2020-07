Il Commissario D'Agostino omaggia la Regina di Ariano “La sua vita longeva è motivo di ammirazione e compiacimento per la nostra comunità”

“La sua vita longeva è motivo di ammirazione e compiacimento per la nostra comunità.” E' il messaggio del commissario straordinario Silvana D'Agostino indirizzato a Carmela Manna, con un omaggio floreale nel giorno dei suoi 106 anni.

"Dio me li ha dati e io me li prendo, auguro a tutti voi di vivere più di me. Ringrazio la commissaria D'Agostino per i fiori che mi ha mandato, che Dio le possa dare una lunga vita." C’è la fede in Dio al primo posto nella lunga vita di Carmela Manna. 106 anni e non sentirli. Operata al femore nel novembre scorso, è ritornata a sorridere alla vita superando anche la tempesta Covid, grazie alla sua grinta e determinazione. Un traguardo straordinario, festeggiato nell'intimità della sua casa.

La gioia delle tre figlie Maria, Rita e Adriana: "E' una grande gioia per noi, non tutti possono avere così al lungo una mamma. Una mamma attiva e sempre giovane dentro. E' una grande emozione. E' il nostro orgoglio, non ci sono parole per descrivere questa nostra grande emozione. Lunga vita a tutte le mamme."