I carabinieri salvano una poiana ferita nel fieno/VIDEO La corsa in ambulanza da Ariano a Napoli

Era in cerca di aiuto, tra le balle fieno nella vallata di Camporeale. Un agricoltore ha contattato i carabinieri, impegnati in un'attività di controllo nella zona ed è stata la sua salvezza. E' salva grazie al tempestivo intervento dei militari del nucleo radiomobile della compagnia di Ariano Irpino. Sono stati loro a trasportare velocemente una poiana nell'ambulatorio veterinario Asl di rione Martiri. Qui il rapace è stato visitato dal medico di turno e trasferito in ambulanza al Cras di Napoli, il centro di recupero animali selvatici che accoglie esemplari provenienti dall'intero territorio regionale. Qui verrà sottoposto a tutte le cure necessarie e operato per poi essere reimmesso in libertà nel territorio di appartenenza. E' il secondo salvataggio nel giro di pochi giorni ad Ariano, dopo i tre gatti strappati a morte sicura dopo essere stati lanciati giù dal ponte della strada panoramica, di cui uno recuperato, in una scarpata dal capitano Annalisa Pomidoro.