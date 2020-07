L'inciviltà dilaga e sta per arrivare un nuovo week end Minori allo sbando e genitori spensierati a casa ad Ariano

L'inciviltà dilaga e sta per arrivare un nuovo week end. Da Piazza Mazzini (la foto si riferisce all'ingresso della sede Inps e questo non è niente) a via Calvario zona parcheggio, villa comunale e vicoletti del centro storico. Minori allo sbando e genitori spensierati. La città puntualmente è costretta a fare i conti con episodi di inciviltà e in qualche caso anche danneggiamento. "Se protestiamo - ci dice un'anziana - rischiamo di subire anche qualche dispetto."

Un tempo con gli operatori ecologici veri, un nome per tutti Gabriele o Tonino e giardinieri simbolo da Calabrese a Generoso, severi e scrupolosi, guai una carta a terra in villa. Non era consentito giocare a pallone o girare in bicicletta. Oggi invece il disordine regna sovrano ovunque. Per non parlare dell'inciviltà dei possessori di cani.

Ma è dalla villa comunale che parte un appello. E a formularlo sono i più assidui frequentatori: "Se domenica mattina troveremo ancora una volta, cestini stracolmi e i rifiuti sparsi ovunque metteremo in atto una vera e propria protesta popolare. Il Comune è avvisato."