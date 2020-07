Ztl il sabato e giorni festivi ad Ariano Ordinanza della Polizia Municipale

Con ordinanza della Polizia Municipale n. 41 del 3 luglio 2020, è stata ripristinata la Ztl nel centro storico. Riguarda via D’Afflitto e via Tribunali e verrà attuata il sabato pomeriggio e nei giorni festivi, fino al prossimo 30 settembre 2020. Questi gli orari: la domenica e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 ed il sabato dalle ore 18.30 alle ore 24.00. Da alcuni giorni, a turnazione, una pattuglia è in pianta stabile in piazza plebiscito per evitare la sosta delle auto in seconda e terza fila o al di sotto dell'episcopio. E non sembra siano bastate le numerose multe effettuate a scoraggiare gli automobilisti.

Viene rivolto un invito alla stessa polizia municipale affichè vi sia maggiore ordine davanti alla chiesa di Sant'Agostino, dove proprio i residenti parcheggiano di traverso, impedendo l'ingresso nel luogo sacro e rendendo difficili le manovre per svoltare da via Calvario verso via Guardia, via Castello e rione Santo Stefano. Attenzione analoga viene sollecitata anche lungo via Nazionale nei pressi di una farmacia, dove proprio stamane è rimasto bloccato un pullman dell'Air diretto a Piazza Mazzini.