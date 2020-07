Irpinia.Torna l'incubo Covid: donna partoriente positiva E' andata in ospedale per dare alla luce il suo bimbo e ha scoperto di essere infetta

Torna l'incubo coronavirus in Irpinia. Una donna nel Vallo Lauro è risultata positiva al covid-19.

Si tratta di una donna di Moschiano, che arrivata in ospedale per dare alla luce il suo bambino ha scoperto di essere positiva al tampone. Un caso che ha scatenato nuove polemiche e paure nel Vallo Lauro. Il sindaco Addeo sta mettendo in campo ogni misura precauzionale.

La 32enne risulta da ieri ricoverata nel reparto nspecializzato anti Covid-19 dell'Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» di Napoli. Il parto è avvenuto regolarmente e senza alcuna complicazione. Il bimbo sta bene.

La notizia di un caso positivo a Moschiano ha fatto attivare subito i protocolli anti-covid. ll sindaco di Moschiano Addeo in collaborazione con l'Asl territoriale, i militari della Stazione di Quindici e gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, coordinato dal commissario capo Vincenzo Sullo, sta individuando tutti i soggetti venuti a contatto con la donna romena nei giorni scorsi, oltre ovviamente al marito, al fratello e a chi l'ha accompagnata al Pronto soccorso di Nola.