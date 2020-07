Coronavirus, secondo caso di contagio in poche ore in Irpinia Dopo Moschiano un secondo tampone positivo a Santa Lucia di Serino.

Coronavirus, un secondo caso di positività al virus in Irpinia. La comunicazione è del comune di Santa Lucia di Serino, a firma del sindaco Ottaviano Vistocco. Nella missiva, divulgata anche a mezzo, social si invita la popolazione a rispettare le regole anti contagio. "Questa mattina, purtroppo, ci è arrivata la comunicazione ufficiale dell'Asl che conferma la positività al Covid di una persona residente nel nostro piccolo comune. In questo momento difficile siamo vicini alla famiglia - spiega il sindaco Vistocco - e siamo certi che tutto andrà bene. Colgo l'occasione per ricordare a tutti i concittadini l'importanza di osservare le distanze di un metro tra le persone e la necessità di utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso. Sono convinto che la nostra comunità continuerà ad affrontare e superare questa fase con grande senso di responsabilità. Intanto informiamo tutti i cittadini che sono state attuate tutte le misure previste dal protocollo sanitario".