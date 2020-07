Ariano, black out elettrico nel centro storico Serata a lume di candela lungo le strade

Una passeggiata a lume di candela quella di ieri nel centro storico di Ariano. La pubblica illuminazione e non è la prima volta che accade è andata in tilt.

Lampioni spenti lungo via Marconi, Calvario, via Castello, via Tribunali e via D'Afflitto e parte di via Vitale e Corso Umberto primo. Difficoltà si sono avute soprattutto per le persone anziane nel fare rientro verso le proprie abitazioni. Dell'accaduto è stato informato il Comune al fine di provvedere alle opportune verifiche.

Intanto il comandante della Polizia Municipale Gerardo Schiavo si è subito attivato per verificare le criticità in villa comunale inerenti sempre l'illuminazione pubblica.

Individuati i lampioni che necessitano della sostituzione di lampadine e globi. Stesso discorso anche per alcune strade del centro tra cui via Parzanese. Prontamente informata l'area tecnica comunale per i relativi interventi da effettuare.