Scuole, piano di ripartenza: incontro con il commissario D'Agostino riceve a palazzo di città i dirigenti scolastici

Il commissario straordinario Silvana D’Agostino presso la sala consiliare di Palazzo di Città, alla presenza del segretario generale, del dirigente dell’area tecnica del comune di Ariano Irpino e del responsabile del servizio di Prevenzione e protezione delle scuole, ha incontrato il dirigente dell’istituto comprensivo “Giulio Lusi” e i rappresentanti degli istituti “don Milani” e “Mancini” delegati dai rispettivi dirigenti, per la messa a punto del piano di ripartenza per l’anno scolastico 2020/2021.

Il commissario, dopo aver salutato i presenti, ha introdotto i lavori della riunione auspicando che l’offerta formativa e i connessi servizi siano erogati in maniera omogenea, onde scongiurare disparita di trattamento tra studenti che vivono nella medesima città.

Dopo ampia discussione e aver sviscerato le problematiche tecniche relative in particolare alla necessità di spazi che consenta il rispetto delle misure di distanziamento imposte dalle linee guida per la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, il tavolo si è aggiornato a data da definirsi, non appena elaborato un piano tecnico che fissi gli assetti organizzativi riguardanti la riorganizzazione dei gruppi classe e l’utilizzazione degli spazi, al fine di poter adottare le scelte più idonee a garantire la migliore offerta formativa nella massima sicurezza possibile.