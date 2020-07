Primi appuntamenti politici post covid ad Ariano Partiti in fermento in vista delle prossime elezioni amministrative

Domani giovedì 5 luglio alle 18.30 in via XXV aprile inaugurazione della sede "Noi Campani con De Luca"

Alla manifestazione parteciperanno: l'avvocato Guerino Gazzella, candidato alle elezioni regionali, e il presidente di "Noi Campani" sindaco di Benevento, onorevole Clemente Mastella. Nel rispetto di tutte le normative antiCovid, al taglio del nastro seguirà la conferenza stampa. Lunedì alle 19:00 Il vice segretario nazionale Andrea Crippa e il coordinatore regionale Nicola Molteni incontrano la popolazione presso il ristorante Villa Kristall-Ariano Irpino, nel corso del dibattito interverranno: Pasqualino Santoro (coordinatore cittadino), Pasquale Pepe (coordinatore provinciale), Ugo Grassi e Claudio Barbaro. Infine Il coordinatore provinciale Antonio Loffredo comunica che Autonomi e Partite Iva parteciperà alle amministrative di settembre della città di Ariano Irpino, con il proprio simbolo. Il movimento è fuori dagli schemi della vecchia politica. "Siamo un movimento di commercianti, imprenditori, professionisti e famiglie. A breve il nostro programma per le comunali di Ariano Irpino."