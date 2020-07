Ariano, due perdite di acqua dimenticate a Valleluogo e Creta Abitanti indignati: "Non venite a fare ora le solite passerelle e promesse elettorali "

Reti idriche colabrodo, due perdite di acqua dimenticate ad Ariano, la prima in località Valleluogo non molto distante dalla zona Mogna e la seconda ancora una volta in contrada Creta. A segnalarla sono i residenti dopo vari solleciti finora caduti nel vuoto. "E' uno spreco di un bene prezioso enorme, non più tollerabile."

E su Creta in modo particolare tra un pò assisteremo alle solite promesse e passerelle elettorali. Un problema che la politica in blocco di qualsiasi colore non è stata in grado di risolvere.

L'unico intervento effettuato nella zona lo si deve solo ed esclusivamente all'interessamento in prima persona del dirigente responsabile della protezione civile Campania Claudia Campobasso, in soccorso ad Ariano dopo un nostro video inchiesta sul dramma di questa contrada. "Qui non c'è stato nessun aiuto politico o amministrativo ma solo passerelle."

Perdite di acqua si segnalano ancora sulla strada provinciale 414 che da Ariano porta a Montecalvo, nel piano di zona tra via 4 novembre e la traversa che porta alla scuola materna ed elementare Gabriele Grasso e in località Torreamando sotto il cavalcavia Anas interessato dagli interventi di messa in sicurezza.