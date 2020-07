Ariano: senz'acqua in pieno giorno ed è caos Improvvisa interruzione idrica senza alcun preavviso

Senz'acqua in pieno giorno. L'amara sorpresa nelle case ad ora di pranzo questa volta e senza alcun preavviso. Accade ad Ariano Irpino.

Comprensibile l'indignazione da parte dei cittadini a partire dalla due popolose periferie Martiri e Cardito: "Non bastavano le chiusure notturne, ora ci tolgono l'acqua anche di giorno. E' da irresponsabili e oltretutto senza alcun avviso. Qualcuno ci può spiegare che cosa è successo e come mai se eventualmente ci siano dei lavori in corso, non si è provveduto ad informare la popolazione. Ma che siamo delle bestie?"

E intanto l'acqua si spreca ovunque con perdite vistose in molte zone del territorio a partire da contrada Creta.

Solo nel pomeriggio la conunicazione dell'alto calore: Trentasei comuni tra Avellino e Benevento, di cui venticinque quelli irpini a secco per una rottura alla condotta di Torella dei Lombardi.