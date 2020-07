Ariano: eliporto ripulito, ora serve la manica a vento Emergenze sanitarie, area bonificata e messa in sicurezza nei pressi del Frangipane

Occorre sostituire d'urgenza la manica a vento, al momento fuori uso e indispensabile per gli elicotteristi del 118 nell'elisuperficie di via Maddalena ad Ariano Irpino. Ed è un'operazione semplissima, che non può essere assolutamente rimandata in quanto le emergenze possono presentarsi da un momento all'altro e di certo non avvisano.

Intanto l'area è stata bonificata dopo le segnalazioni giunte alla polizia municipale. Si è provveduto al taglio dell'erba e alla rimozione di arbusti pericolosi, durante le operazioni di atterraggio e decollo degli elicotteri del 118. Un problema che si ripresenta purtroppo troppo spesso.

Una struttura importante, salvavita, che come più volte sottolineato dagli stessi piloti del 118 necessita di una manutenzione continua e costante.

La speranza è possa essere abilitata anche per le emergenze notturne e resa quindi efficiente h24 considerata la sua grande utilità sia in entrata che in uscita. Molti sono stati infatti i pazienti trasferiti anche da altre città della regione all'ospedale Frangipane, oltre a quelli politraumatizzati trasportati altrove.