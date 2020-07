Covid, tamponi a Santa Lucia di Serino: esito negativo Vistocco: continuiamo ad essere responsabili

Hanno dato esito negativo tutti i tamponi effettuati dall'azienda sanitaria di Avellino a Santa Lucia di Serino. I prelievi erano stati effettuati lo scorso 11 luglio. Oggi è stato divulgato il risultato dell'indagine che ha rasserenato la popolazione del serinese. A darne notizia è stato il sindaco Ottaviano Vistocco che ha colto l'occasione per invitare la cittadinanza a non abbassare la guardia. "Continuiamo ad essere responsabili - spiega Vistocco -. Atteniamoci alle regole necessarie per arginare la diffusione del virus".

Intanto indagini e isolamenti anche negli altri comuni del serinese restano la prassi per contenere il rischio coronavirus. Intanto resta ricoverato in serie condizioni cliniche il 69enne di Santa Lucia di Serino di origini venezualene, ricoverato da oltre dieci giorni al Moscati nella palazzina Alpi.