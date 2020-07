Covid: la proroga del Governo blocca la fiera del Carmine Niente bancarelle lungo Corso Vittorio Emanuele, evento annullato

Niente fiera in onore della Madonna del Carmine domani al Corso Vittorio Emanuele ad Ariano. L'evento è annullato.

A comunicarlo agli ambulanti è stato il settore commercio del Comune che in un primo momento aveva già stabilito la dislocazione delle bancarelle. Lo ha stabilito il nuovo Dpcm, che proroga infatti fino a fine mese i divieti e le restrizioni attualmente in vigore per contenere la diffusione del coronaviru e che riguardano proprio fiere, sagre e discoteche.

Avevano tirato un sospiro di sollievo sia i commercianti che i cittadini, ma la bella notizia riguardo lo svolgimento della fiera è durata poco tempo e come ha fatto sin dall'inizio, Ariano obbedisce alle disposizioni e attenderà il 2021 per questo tradizionale evento tanto caro alla gente.