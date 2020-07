Ariano, crepa nell'asfalto al piano di zona Piogge violente d'estate e primi danni

Crepa nell'asfalto al piano di zona, nel piazzale da un lato adibito al parcheggio dei mezzi pesanti, e dall'altro ad area di attesa, la numero 18, indicata come punto di raccolta dalla protezione civile in caso di calamità naturali. E' stato un automobilista di passaggio, Fulvio Cafararo, a segnalare il dissesto alla polizia municipale. La zona in questione necessita inoltre di una bonifica generale a causa della presenza di erbacce soprattutto sul lato che affaccia a contrada Viggiano.