Ariano, chiusura al traffico: via Giulio Lusi e Torreamando Lavori urgenti in città, comunicazione importante per la popolazione

Da domani, lunedì 20 luglio sarà chiusa al traffico veicolare via Giulio Lusi in centro ad Ariano Irpino, dall'incrocio di via Tigli, ingresso principale stadio Silvio Renzulli, fino a piazza Giulio Lusi, ingresso villa comunale, per il completamento dei lavori di rifacimento sottoservizi e ripristino dell'asfalto.

Sarà consentito il transito ai soli residenti. A comunicarlo è il responsabile dell'area tecnica comunale Giancarlo Corsano.

Il Comune guidato dal commissario straordinario Silvana D'Agostino, confida nella massima collaborazione e comprensione dei cittadini e si scusa per il disagio arrecato. Si tratta di un intervento molto atteso e di estrema importanza, considerato lo stato di precarietà in cui versa attualmente la strada in questione, diventata davvero impercorribile.

E in località Torreamando, a seguito di interventi urgenti e improcrastinabili, domani 20 e nei giorni 21 e 22 luglio, chiusura al transito veicolare della strada comunale, nel tratto sottostante il viadotto "La Manna" della statale 90 delle puglie.

I lavori riguardano la manutenzione del viadotto. Un provvedimento resosi indispensabile a tutela dei lavoratori e degli automobilisti. A formulare la richiesta all'area tecnica comunale e alle forze di polizia, la ditta appaltatrice dei lavori, 3R Costruzioni. Informata anche l'Amu per la dislocazione in altra sede del capolinea Torreamando. La chiusura potrebbe avvenire anche in altre giornate, in maniera saltuaria, ancora da stabilire e previa comunicazione, fino al termine dei lavori. L'ordinanza è firmata dal maggiore Gerardo Schiavo, comandante della Polizia Municipale.