L'associazione nazionale bersaglieri ad Ariano Una raccolta fondi provinciale, a sostegno dell’attività istituzionale dell'associazione Panacea

Importante e prestigioso riconoscimento per l’associazione Panacea onlus di Ariano Irpino grazie all’impegno profuso sul campo durante la pandemia Covid-19. L’associazione nazionale bersaglieri (Anb), devolverà una raccolta fondi provinciale, a sostegno dell’attività istituzionale di Panacea.

La cerimonia avrà luogo giovedì 23 luglio alle ore 11 presso la sede dell’associazione nel Piano di Zona. All'evento saranno presenti il presidente provinciale Anb Damiano Rino De Stefano, il presidente regionale Anb Campania Antonio Palladino, il presidente interregionale Sud Italia e Sicilia Colonnello Eugenio Martone. Concluderà la manifestazione il presidente del consiglio regionale della Campania Rosetta D’Amelio.

La soddisfazione di Pasqualino Molinario, medico responsabile sanitario dell’asssociazione Panacea: "E' un riconoscimento importante per tutti i volontari che durante la pandemia hanno rischiato la loro vita per aiutare gli altri ed è uno stimolo ad andare avanti. Ricordo che l’associazione è stata fortemente impegnata nelle attività assistenziali della fase emergenziale, con compiti di trasporto infermi, consegne a domicilio di farmaci salvavita, pacchi alimentari, assistenza domiciliare sociale, in collaborazione con il piano di zona sociale ambito A1 e sanitaria. Sono state invitate a partecipare le autorità civili e religiose a partire dal vescovo Sergio Melillo e il commissario straordinario della città del tricolle Silvana D'Agostino che ringraziamo per la grande fiducia e sostegno verso la nostra associazione.