Crisi respiratoria neonata. Zungoli prega: Forza piccola La comunità si raccoglie intorno ai familiari. Le condizioni della bimba di 40 giorni sono gravi

Ore di apprensione a Zungoli per le sorti della neonata di soli quaranta giorni, giunta ieri mattina al Pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano in preda ad una crisi respiratoria e trasferita d’urgenza al Cardarelli di Napoli in eliambulanza.

La piccina è risultata negativa al Covid. E' stata prontamente intubata e stabilizzata e i sanitari ne hanno disposto il trasferimento immediato a Napoli. Le sue condizioni restano gravi, e si attende il prossimo bollettino medico per conoscere l'esatto quadro clinico della piccola.

L'assenza della tin al Frangipane, la terapia intensiva neonatale, ne ha imposto il trasferimento nel nosocomio napoletano. All'alba di ieri la neonata si è sentita male. Sua madre si è accorta che la piccola respirava a fatica. Da capire cosa abbia scatenato la crisi. La neonata è risultata negativa al coronavirus.

Anche stamane sono tantissime le attestazioni in paese di affetto e vicinanza per i genitori e nonni della piccola. Un paese intero prega perchè la neonata possa essere dichiarata presto fuori pericolo dai sanitari napoletani.