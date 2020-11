Il sindaco di Gesualdo ricoverato al Moscati: Forza Edgardo Covid. Il primo cittadino assicura: situazione sotto controllo

Il sindaco di Gesualdo, Edgardo Pesiri, è attualmente ricoverato all'Ospedale "Moscati" di Avellino a causa di un lieve deficit respiratorio. Le condizioni di salute del primo cittadino, stando a quanto affermato dal Centro Operativo Comunale in una nota, sembrerebbero non destare particolari preoccupazioni.

La nota: "Forza Edgardo, Forza Sindaco"

Ecco il comunicato: "Nel pomeriggio di oggi, a scopo precauzionale, il Sindaco è stato ricoverato presso l'Ospedale Moscati di Avellino a causa di un lieve deficit respiratorio. Nonostante le difficoltà il nostro Caro Edgardo è apparso assolutamente lucido e determinato. Ci ha rassicurati e, soprattutto, ci ha chiesto di tenerlo costantemente aggiornato sull'evoluzione della situazione a Gesualdo. A lui va il nostro più sentito in bocca al Lupo e la solidarietà di tutti. Forza Edgardo, Forza Sindaco".

Attualmente sono positivi al virus in Irpinia oltre 4mila persone e i sindaci di Roccabascerana, Bisaccia, Solofra, Sanza e Monteforte.