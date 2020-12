Ariano, fronte comune in consiglio sulla sanità Franza saluta con favore l'impegno assunto dal direttore generale dell'Asl Morgante

Unità d'intenti e interessi comuni a salvaguardia della sanità sul territorio. Un grande segnale di condivisione e compattezza in consiglio da parte di maggioranza e opposizione, unitamente alle associazioni e Asl. Votato all'unanimità il documento sulla gestione sanitaria. Una bella pagina quella scritta nell'ultima assise comunale in modalità streaming.

A rispondere alle richieste dei consiglieri comunali, in collegamento da Avellino, il direttore generale dell’Asl Maria Morgante.

Evidenziato il problema cronico della carenza di personale al Frangipane, dove purtroppo i pensionamenti galoppano e gli innesti scarseggiano. Mancano anestesisti e infermieri e attualmente non è possibile avere una terapia intensiva ordinaria. Presto sarà attivata una commissione per il concorso da direttore sanitario. La Morgante ha ribadito ancora una volta il suo impegno e l'attenzione altissima verso il presidio ospedaliero arianese. Nulla è pregiudicato. La corsa verso il dea di primo livello, rallentata solo dalla pandemia resterà un obiettivo da raggiungere immutato. Ariano è stato ribadito ancora una volta ne uscirà rafforzato e non demolito dopo questo difficile momento.

La soddisfazione da parte del sindaco Enrico Franza: "Saluto con favore l'impegno che ha assunto il direttore generale dell'Asl Maria Morgante per fare voti al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, affinchè ci possa essere una richiesta di deroga rispetto agli ambulatori, che credo siano fondamentali, per garantire una maggiore assistenza territoriale. Come pure sono soddisfatto per l'impegno sulla radioterapia che finalmente trova il suo esito naturale. Per quanto riguarda l'unità operativa di salute mentale fortunatamente, siamo riusciti a scongiurare che potesse essere allocata altrove, chiaramente non per una volontà della dirigenza dell'Asl ma per difficoltà logistiche. Ma anche su questo ha vinto la sinergia e la collaborazione. Questo servizio dunque rimarrà nella città di Ariano."