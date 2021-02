Antonio, tra gli amministratori più giovani d'Italia Eletto a 23 anni nella giunta del sindaco Boccia di San Michele di Serino

Eletto a soli 23 anni, ed ora che ne ha 25 è tra gli amministratori più giovani d’Italia. Antonio Delle Grazie, attuale vice sindaco di San Michele di Serino, è un giovane intraprendente che intende rilanciare le politiche giovanili del suo comune. La fascia tricolore l’ha sempre sognata. E oggi che è riuscito a raggiungere il suo sogno, al fianco del sindaco Michele Boccia, promette impegno e dedizione per la sua comunità. Nonostante la giovane età, Antonio ha alle spalle un grosso bagaglio culturale - politico. Il suo ruolo da vice sindaco non sarà soltanto istituzionale, ma soprattutto al fianco della gente, in particolare dei giovani. Il suo intento è quello di avvicinare le giovani generazioni alla vita politica del paese. Proprio come era un tempo: riunirsi (appena si potrà fare) nelle piazze, nei luoghi aperti e confrontarsi sui temi principali del paese. “Dobbiamo fare in modo che i nostri comuni non si spopolino - ha detto - valorizzare le nostre risorse è ora una priorità per la nostra comunità”.